A KÉSZ Csoport leányvállalata, a MA-HARD Hajózási és Vízépítő Kft. nyerte el a fonyódi kikötő modernizációjának kivitelezését. A közel 600 millió forintos beruházás keretében teljesen megújul a partfal, korszerűsödik a mólósétány és a világítás, emellett új közösségi tereket, pihenőhelyeket, zöldfelületeket, fasorokat és játszófelületeket is kialakítanak, így a Dél-Balaton egyik legfontosabb kikötője modern és vonzó központtá válik.

Új korszak kezdődik a Dél-Balaton egyik legfontosabb és legszebb kikötőjében: nagyszabású átépítés és modernizáció indul a Fonyódon. A kivitelezést a hazai vízépítés egyik vezető vállalata, a MA-HARD Hajózási és Vízépítő Kft. végzi a KÉSZ Csoport leányvállalataként. Az 597 millió forintos beruházás célja, hogy a kikötő nemcsak a hajózás igényeit szolgálja ki magas színvonalon, hanem igazi közösségi és turisztikai központtá váljon. A fejlesztés keretében a partfalak teljesen megújulnak, a mólók korszerűsödnek, a sétány és a központi kikötőterület pedig új funkciókkal és zöldfelületekkel gazdagodik.

Nagy múlt, széleskörű tapasztalat

A vízépítési projektek terén országos szinten is meghatározó szereplő MA-HARD Kft. már bizonyította szakértelmét több balatoni, velencei-tavi és fertő-tavi kikötőfejlesztésnél, partfalmegerősítésnél és kotrási projektnél.

A KÉSZ Csoport stratégia partnereivel, köztük a Mahart Tiszayacht Kft.-vel szoros együttműködésben formálják a hazai kikötőépítés jövőjét: a Mahart Tiszayacht a vízen úszó szerkezetek, stégek és mólóelemek gyártásában és telepítésében játszik kulcsszerepet, míg a MA-HARD a komplex vízépítési kivitelezést biztosítja.

Látványos megújulás a Balaton partján

A 6000 négyzetméteren végzett fejlesztés keretében egy új, 35 méter hosszú kikötői partfal épül acél szádlemezekkel, magasabbra emelik a mólósétányt, amit új burkolattal, világítással és pihenőhelyekkel látnak el. A központi térre új burkolat és pavilonok kerülnek, melyek turisztikai és közösségi funkciókat látnak majd el. Emellett a mólófej kilátója és terasza is teljesen megújul, a kikötő környezetét pedig új ültetésű fasorral, korszerű közösségi terekkel, játszófelületekkel, ivókutakkal és kerékpáros ponttal teszik mindenki számára vonzóbbá.

„A KÉSZ Csoport több mint 40 éve meghatározó szereplője a magyar építőiparnak. A cégcsoport stratégiájában kiemelt helyet foglal el a vízépítés és a kikötőfejlesztés, amelyben a MA-HARD Kft.-vel kialakított szoros együttműködés révén országosan is jelentős projektek valósulnak meg. A fonyódi fejlesztés a legfrissebb bizonyíték arra, hogy a Balaton és hazánk vízpartjai a jövőben is magas színvonalú infrastruktúrával fogadják a látogatókat” – mondta Pappert Attila a KÉSZ Csoport vízépítési üzletág vezetője és a MA-HARD Hajózási és Vízépítő Kft. ügyvezetője.

A beruházás egyaránt jelent jó hírt a Balatonra látogató hajósoknak, turistáknak és a helyi közösségnek. A fejlesztés nyomán modern környezet, biztonságos kikötői infrastruktúra, valamint új közösségi és rekreációs terek várják majd az ide látogatókat.