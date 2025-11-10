Most éri meg lecserélni a drága hiteleket: Spórolj akár százezreket személyi kölcsönnel!
A személyi kölcsönök kamatai Magyarországon 2024 végétől csökkenő pályára álltak, így aki korábban drágábban vett fel hitelt, annak elérkezett a hitelkiváltás időszaka. Mutatjuk, kinek érdemes kiváltani meglévő költséges hitelét vagy hiteleit, mennyit nyerhetünk a cserével és hogyan érdemes elindítani a folyamatot. Az átlagos személyi hitel kamatok az elmúlt évhez képest csökkenő tendenciát mutatnak, ami kedvező […]Tovább a teljes cikkre
