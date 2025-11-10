Mennyit számít, ha 10 ezer forinttal többet teszel félre?
Gyakran hallani személyes pénzügyi és befektetési körökben, hogy minél többet teszel félre, annál jobb anyagi helyzetbe kerülsz. Ez elsőre egyértelműnek tűnik, de vajon pontosan mennyit javít a helyzeteden plusz 10 ezer forint megtakarítás? Tényleg képes érezhető változást hozni, vagy csak arról van szó, hogy valaki még 10 ezer forintot szeretne „kibeszélni” a zsebedből? Vagy talán […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek