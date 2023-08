Miért állnál sorba, ha online is nyithatsz bankszámlát? Ez most a magyar banki kínálat!

Egyre többen intézik ügyeiket interneten keresztül, az eszköz pedig mind többször már nem is a számítógép, hanem a mobiltelefon. Igaz ez a banki ügyek intézésére is, így például ma már minden banknál nyithatsz bankszámlát akár online, sorbanállás nélkül is. Jó hír, hogy erre már akár a teljesen ingyenes bankszámlák esetében is van lehetőséged. Erste Bank […]