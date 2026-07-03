Mennyit érsz saját magadnak?
Így számold ki, mekkora összegekre van szükséged életbiztosításból, balesetbiztosításból és jövedelempótló biztosításból! Bálint nem számolta ki – és majdnem ráfizetett Bálint 42 éves, szenior projektmenedzser egy IT-cégnél. Nettó 900 000 forintot keres havonta, van egy 15 milliós jelzáloghitele, két iskoláskorú gyereke és egy felesége, aki részmunkaidőben dolgozik. Tavaly télen leesett egy lépcsőn. Combnyaktörés. Három hónap […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.