Mennyit érsz saját magadnak?

Így számold ki, mekkora összegekre van szükséged életbiztosításból, balesetbiztosításból és jövedelempótló biztosításból! Bálint nem számolta ki – és majdnem ráfizetett Bálint 42 éves, szenior projektmenedzser egy IT-cégnél. Nettó 900 000 forintot keres havonta, van egy 15 milliós jelzáloghitele, két iskoláskorú gyereke és egy felesége, aki részmunkaidőben dolgozik. Tavaly télen leesett egy lépcsőn. Combnyaktörés. Három hónap […]