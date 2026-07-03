Nem szégyellem bevallani: személyi kölcsönből rendeztem a pénzügyi káoszomat
Mindenki azt mondja: ne vegyél fel hitelt. Spórolj, oszd be, várj. De mi van, ha már így is bajban vagy, és a várakozás csak rontja a helyzetet? Dóra 29 éves, és egy évvel ezelőtt pontosan ezzel a kérdéssel szembesült. Volt hitelkártyája, folyószámlahitele és két áruhitele. Külön-külön egyik sem tűnt kezelhetetlennek. Együtt viszont minden hónapban ugyanoda […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.