Nem szégyellem bevallani: személyi kölcsönből rendeztem a pénzügyi káoszomat

Mindenki azt mondja: ne vegyél fel hitelt. Spórolj, oszd be, várj. De mi van, ha már így is bajban vagy, és a várakozás csak rontja a helyzetet? Dóra 29 éves, és egy évvel ezelőtt pontosan ezzel a kérdéssel szembesült. Volt hitelkártyája, folyószámlahitele és két áruhitele. Külön-külön egyik sem tűnt kezelhetetlennek. Együtt viszont minden hónapban ugyanoda […]