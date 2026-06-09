Az 1,8%-os májusi inflációs adat teret nyithat a kamatcsökkentésnek

A vártnál kedvezőbb 1,8 százalékos éves inflációt mért a KSH. Ezzel az év első 5 hónapjában az éves áremelkedés átlaga 1,8 százalék volt. Ezen kifejezetten kedvező adatok növelik a jegybank mozgásterét lehetőséget teremtve az alapkamat újabb csökkentésére. De mekkora esély van az alapkamat mérséklésére és milyen hatással lehet ez a magyar emberekre. Alapvetően kiemelkedően kedvező […]