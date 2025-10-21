Bankmonitor 

Megjelent a jogszabálytervezet: így változhatnak tovább az Otthon Start szabályai

Az este társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján tovább csiszolnák az Otthon Start feltételeit. Kiderül, hogyan is lehet adóstárs az igénylő testvére, milyen feltételekkel lehet részben örökölt lakásban a maradék tulajdonrészt a támogatott hitelből megvásárolni. De a korábban bejelentett módosításokhoz képest van még néhány újdonság a tervezetben. Még életbe se lépett az Otthon Start programmal kapcsolatban […]

