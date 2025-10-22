Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány

Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatás iránt érdeklődők számára. Ez az éjszaka a lakástámogatásoké volt, hiszen a kormány az Otthon Start mellett a CSOK Plusz szabályait is módosítaná. Legalábbis társadalmi egyeztetésre bocsátottak egy ezzel kapcsolatos […]