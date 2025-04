Lakásra gyűjtenél? Most 50 ezer forintos ajándékot kaphatsz hozzá!

A lakáscélok megvalósítása során a pénzügyi tudatosság és a kedvező megtakarítási lehetőségek kiaknázása kulcsfontosságú. A Bankmonitor most egy különleges promócióval teszi még vonzóbbá a lakástakarék szerződések megkötését: áprilisban akár 50 000 forint értékű eMAG utalványt is kaphatnak az új ügyfelek.​ Miért érdemes most lakástakarék-szerződést kötni? Sok magyar mondott le a lakástakarékokról az állami támogatás kivezetése […]