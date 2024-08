Lakáshitelek 2024: Már most túlléptük a 2023-as volument?

A Bankmonitor előrejelzése beigazolódott, 600 milliárd fölött az első félévben a lakáscélú hitelek volumene, ami meghaladja a teljes 2023-as év volumenét. A személyi kölcsönök is továbbra is az egekben és nőtt az átlagos hitelösszeg is. Fél év alatt teljesítettük a 2023-as számokat A Bankmonitor előrejelzései beigazolódtak: 2024 első félévében az újonnan felvett lakáscélú hitelek volumene […]