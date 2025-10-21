Kinek kell pénzügyi tanácsadó, ha ott a ChatGPT?

Új kihívó van az ember legjobb barátja címért: kutya helyett egyre többen a ChatGPT-re tekintenek barátjukként, tanácsadójukként. Ahogy egyre fejlettebb modellekkel áll elő az OpenAI, úgy nőhet a csábítás, hogy tanácsot kérjünk tőle. A Bankmonitor szakértői most pénzügyi tanácsot kértek a ChatGPT-től, és annak hasznosságát, megvalósíthatóságát elemezték. Hogyan csináljak pénzügyi tervet? Ezt a kérdést tettük […]