Otthon Start: 40% az első lakásvásárlók aránya, de meddig tarthat az eszeveszett száguldás?
2025-ben egyedülálló változások zajlanak a magyar lakáspiacon, melyek középpontjában az első lakásvásárlók tömeges megjelenése és ezzel párhuzamban az Otthon Start áll. Ez a trend nemcsak a fiatal generációk, első lakásvásárlók növekvő vásárlóerejét mutatja, hanem a program sikerét is. De meddig tarthat ki a lendület? És az ingatlanárak szárnyalása? Megéri most beszállni a lakásbizniszbe? Az Otthon […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.