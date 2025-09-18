Két hét alatt megdöntötte az Otthon Start az eddigi havi lakáshitel rekordot

A kormány bejelentése alapján két hét alatt 10 ezer Otthon Start igénylést nyújtottak be a bankokhoz. Az MNB adatai alapján júliusban összesen 7324 lakáshitel-szerződést kötöttek a pénzintézetek. A Bankmonitor kalkulátorát használók jó része megfelelhet a támogatott hitel feltételeinek, ráadásul az átlagos kölcsönösszeg is érdemben magasabb, mint korábban. A portál szakértőinek véleménye szerint ha az igénylések […]