Így szerezhetsz lakáshitelt akár 3% alatti kamattal! (videó)
Az Otthon Start program maximum 3%-os kamatával új korszak nyílik a lakáshitelezésben. Ez azt jelenti, hogy akár kamatverseny is kialakulhat a bankok között. A lehetőségek óriásiak – és nem csak a kamatról van szó. Legújabb videónkban mutatjuk mit kell tudnod, hogy ne maradj le a legjobb ajánlatokról. Miről lesz szó a videóban? Argyelán József és […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.