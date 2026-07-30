A biztosítás, amit tegnap kellett volna megkötni

Az élet nem mindig alkalmazkodik a terveinkhez. Éppen ezért lehet a legdrágább mondat, amit valaki kimondhat: „Majd később kötünk biztosítást.” Sokan gondolják úgy, hogy az életbiztosítás ráér. Hiszen fiatalok, egészségesek, még előttük az élet. A biztosítás megvár – legalábbis ezt hisszük. „Majd, ha meglesz a lakás. Majd, ha nagyobb lesz a fizetésünk. Majd, ha visszamegyek […]