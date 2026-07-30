A biztosítás, amit tegnap kellett volna megkötni
Az élet nem mindig alkalmazkodik a terveinkhez. Éppen ezért lehet a legdrágább mondat, amit valaki kimondhat: „Majd később kötünk biztosítást.” Sokan gondolják úgy, hogy az életbiztosítás ráér. Hiszen fiatalok, egészségesek, még előttük az élet. A biztosítás megvár – legalábbis ezt hisszük. „Majd, ha meglesz a lakás. Majd, ha nagyobb lesz a fizetésünk. Majd, ha visszamegyek […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Eszkalálódik az IKEA-sztrájk, csütörtök délután 3-ig folytatódik a munkabeszüntetés
Elégedetlenek az áruház magyarországi dolgozói.