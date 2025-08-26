Így hangolták össze a CSOK Pluszt és az Otthon Start hitelt
Az eddigi bejelentések és a korábban megjelent tervezettel összhangban valóban módosítják CSOK Plusznál a lakásra vonatkozó árkorlátokat és az első közös lakásszerzés definícióját. De a végleges jogszabályban azért akad egy két meglepetés is. Gulyás Gergely a tegnapi kormányinfón bejelentette, hogy meg fog jelenni az Otthon Start Programot és a többi lakástámogatást összehangoló kormányrendelet. Ez az […]Tovább a teljes cikkre
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.