Hol éri meg a leginkább eurót váltani?

Eurót váltanál a nyaralás idejére? Most megnéztük, melyik banknál milyen árfolyamokra számíthatsz. Nyári utazásaik alkalmával a magyarok – ha megtehetik – előszeretettel választják úti céljuk gyanánt az eurózóna valamelyik tagországát. Ilyenkor természetesen szükségük van euróra deviza vagy valuta formájában, és pénzváltás céljából a hazai bankok szolgáltatásaira is támaszkodhatnak. Most összegyűjtöttük, melyik banknál milyen kondíciókkal lehet […]