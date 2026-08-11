Érd lepipálta Budapestet, milliókkal olcsóbb lakás, magasabb albérleti díjak

Aki 2021 második felében egy 60 négyzetméteres budapesti lakás helyett Érden vásárolt, a Bankmonitor számítása szerint öt év alatt több pénzt kereshetett úgy, hogy közel 20 százalékkal, azaz mintegy 10 millió forinttal kevesebbet kellett befektetnie. A különbséget nem a lakbér, hanem az érdi lakásárak gyors felzárkózása hozta. A múlt alapján Érd egyértelműen nyert – de […]