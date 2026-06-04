Mit jelent a gyakorlatban az, hogy az MNB kivezetné a támogatott hitelek kamatából a szorzót?

A Magyar Nemzeti Bank azt javasolja, hogy a kormány gondolja újra egyes támogatott hitelek kamatának árazását. Elsősorban az abban megtalálható szorzó tényező kivezetése lenne több szempontból is hasznos. Ha ezt a kormány megfogadja, akkor a támogatott kölcsönök, így az Otthon Start kamata is módosulna. Szerencsére ez a kérés nem eredményezné azt, hogy az adósoknak többet […]