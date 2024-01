Az alapkamat csökkenése miatt a betéti ajánlatok is teljesen átalakulhatnak(x)

Az infláció csökkenésével végre megkezdődhetett a jegybanki alapkamat mérséklődése is. Ez jó hír lehet a hiteligénylőknek, hiszen az irányadó kamatszint mérséklődése kihat az kölcsönök kamatára is. Ugyanakkor a megtakarítók számára kevésbé örömteli ez a hír, hiszen a betétek kamata is érdemben csökkenésnek indulhat. Az infláció a bőven 20% feletti magasságból végre érdemben csökkenésnek indult, a […]