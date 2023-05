Állampapír körkép: mennyit lehet most keresni a különböző papírokkal?

Melyik állampapírral lehet most elérni a legjobb hozamot? Mi a legnépszerűbb a magyar lakosság körében? Felkavarja-e az állóvizet az inflációkövető állampapír kamatprémiumának csökkentése? Ezeket is körbejárjuk a cikkben. Az elmúlt 1-1,5 évben nagyon sok befektető lépett be az állampapírok piacára, elsősorban a magas infláció és az ezzel együtt növekvő kamatok következtében. Legutóbbi összefoglalónk óta számos […]