7 pénzügyi „red flag”, ami miatt bukhatod a lakáshitelt

Megtaláltad álmaid lakását, az ártárgyalás is megvolt az eladóval, és már csak a hitelügyintézés van hátra? Azonban mielőtt leteszed a sokmilliós foglalót, néhány dolgot tudnod kell: a bankok egyre szigorúbban szűrnek, és néha olyan apróságnak tűnő pénzügyi „vörös zászlók” miatt is elutasíthatják az igénylést, amikre nem is gondolnál. Mutatjuk azt a 7 jelet, amit mindenképp […]