7 pénzügyi „red flag”, ami miatt bukhatod a lakáshitelt
Megtaláltad álmaid lakását, az ártárgyalás is megvolt az eladóval, és már csak a hitelügyintézés van hátra? Azonban mielőtt leteszed a sokmilliós foglalót, néhány dolgot tudnod kell: a bankok egyre szigorúbban szűrnek, és néha olyan apróságnak tűnő pénzügyi „vörös zászlók” miatt is elutasíthatják az igénylést, amikre nem is gondolnál. Mutatjuk azt a 7 jelet, amit mindenképp […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.