5 dolog, amit mindenképpen szem előtt kell tartania egy Otthon Start igénylőnek

Elindult az Otthon Start lakáshitel, az érdeklődés óriási az új támogatott kölcsönt iránt. Vannak azonban olyan szabályok, bankok közötti eltérések, amelyeket mindenképpen érdemes szem előtt tartaniuk az érdeklődőknek. Szeptember elsejétől igényelhető az első lakásszerzők számára a legfeljebb 3 százalékos kamatozású Otthon Start hitel. A kölcsön népszerűségét nagyon jól mutatja, hogy három hét alatt nagyságrendileg 15 […]