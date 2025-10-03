5 dolog, amit mindenképpen szem előtt kell tartania egy Otthon Start igénylőnek
Elindult az Otthon Start lakáshitel, az érdeklődés óriási az új támogatott kölcsönt iránt. Vannak azonban olyan szabályok, bankok közötti eltérések, amelyeket mindenképpen érdemes szem előtt tartaniuk az érdeklődőknek. Szeptember elsejétől igényelhető az első lakásszerzők számára a legfeljebb 3 százalékos kamatozású Otthon Start hitel. A kölcsön népszerűségét nagyon jól mutatja, hogy három hét alatt nagyságrendileg 15 […]Tovább a teljes cikkre
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.