Elkezdődött a magyar kkv-k ESG-forradalma – fenntarthatóság az irodapiacon is

A fenntarthatóság már nem csak a nagyvállalatok ügye – a hazai kis- és középvállalkozások (kkv-k) is beléptek az ESG-korszakba. A magyar kis- és középvállalkozások többsége már találkozott ESG-követelményekkel, és bár sokan alkalmaznak egyes elemeket, a gyakorlatban még jelentős hiányosságok mutatkoznak.

A vállalkozások kétharmadának nincs megfelelő online platformja fenntarthatósági teljesítményük bemutatására, az ESG-szoftverek használata egyelőre alig elterjedt. Jellemző, hogy nincs kijelölt ESG-felelős, a megoldások ad hoc módon születnek, és sem belső képzések, sem külső tanácsadók nem segítik a cégeket a megfelelésben.

ESG és fenntartható működés: merre tartanak a magyar kkv-k?

A vállalkozások ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet fordítanak olyan területekre, mint az energiagazdálkodás, a hulladékcsökkentés, a munkavállalói elköteleződés vagy a helyi közösségek támogatása. Az etikus üzleti működés szintén egyre inkább előtérbe kerül. Ez jól mutatja, hogy az ESG szempontok már nem luxusnak számítanak, hanem a versenyképesség alapfeltételeivé válnak.

Hirdessen Ön is az irodahaz.info és raktar.info oldalakon, amelyek letisztult átlátható felülettel várják látogatóikat!

Az ESG az ingatlanpiacon is döntő tényező

A hazai irodapiac szintén reagál a változásokra: a fenntartható, korszerű irodákért óriási a kereslet, miközben a korszerűtlen épületek egyre inkább háttérbe szorulnak. A prémium ESG-irodákért ma már szó szerint verseny zajlik, hiszen a cégeknek nemcsak a szabályozásoknak kell megfelelniük, hanem a legjobb munkaerő megszerzésében is előnyt jelent egy modern, környezettudatos munkakörnyezet.

Megoldás keresőknek

Ha Ön is irodát, raktárat vagy üzlethelyiséget keres, érdemes olyan ingatlant választania, amely ESG-kompatibilis és hosszú távon fenntartható.

Nézzen körül az irodahaz.info és a raktar.info oldalakon, ahol egyszerre akár több hirdetőtől is kérhet ajánlatot – így könnyebben megtalálhatja a vállalkozása számára ideális, jövőálló megoldást.