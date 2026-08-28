Vége a hosszú irodabérletek korszakának? Egyre több cég keresi a rugalmasabb megoldásokat
Az elmúlt években alapjaiban változott meg az, ahogyan a vállalatok az irodára tekintenek. A korábban megszokott, akár öt-tíz évre szóló bérleti szerződések ma már sok cég számára túl nagy kötöttséget jelenthetnek. A hibrid munkavégzés, a gyorsan változó létszám, a gazdasági bizonytalanság és a költségek kiszámíthatatlansága egyaránt felértékelte a rugalmasságot. Egyre több vállalat ezért nem egyszerűen irodaterületet keres, hanem olyan munkakörnyezetet, amely a cég aktuális igényeihez tud alkalmazkodni.
Az iroda szerepe közben szintén átalakult. Már nem feltétlenül az a hely, ahová…Tovább a teljes cikkre
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