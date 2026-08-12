Hogyan lehet csúcson a lakáshitelek havi volumene úgy, hogy a lakáspiac egyáltalán nem pörög?
A fellegekben jár a lakáshitelek kihelyezése: a júniusi 282 milliárd forintos volumen újabb rekordnak számít. Ugyanakkor a lakásvásárlások száma az idei évben elmarad az előző években látott értékektől. Hogyan alakulhat ki ez a kettősség a piacokon? Mit jelent ez a vevők számára? Rengeteg ellentmondásos adatot, hírt hallhat az, aki a lakáspiacot követi. Csúcsra futó hitelvolumen […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.