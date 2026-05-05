Teljesen átalakul az irodapiac: ami jön, arra kevesen vannak felkészülve

Az irodapiac néhány év alatt teljesen új pályára állt. Ami korábban átmeneti trendnek tűnt, 2026-ra alapműködéssé vált: a hibrid munkavégzés megszilárdult, a mesterséges intelligencia beépült a napi működésbe, a fenntarthatóság pedig üzleti kényszerré lépett elő.

Közben egyre több jel utal arra is, hogy a piac nemcsak átalakul, hanem kettéválik – és nem minden szereplő tud alkalmazkodni az új szabályokhoz.

A hibrid munkavégzés már adottság – nem kérdés

Magyarországon az irodai dolgozók közel fele él a home office lehetőségével, és ez az arány stabilizálódott. A kérdés ma már nem az, hogy van-e hibrid működés, hanem az, hogyan lehet jól működtetni.

Ez komoly tervezési kihívást jelent, mert a különböző generációk teljesen eltérően használják az irodát:

• a fiatalabbak közösségi és inspiráló térként tekintenek rá

• a tapasztaltabb munkavállalók inkább a nyugodt, fókuszált környezetet keresik

Ennek eredményeként a modern irodák egyre inkább többfunkciós terekké alakulnak: közösségi zónák, csendes munkaterületek és rugalmas tárgyalók jelennek meg egy térben.

Az iroda ma már „élménytermék”

Az irodai jelenlét sok helyen már nem kötelező, hanem választás kérdése. A munkavállalók csak akkor mennek be, ha valódi értéket kapnak.

Ez az érték generációnként eltér, de egy dolog közös: az iroda már nem pusztán munkahely, hanem élmény és szolgáltatás.

A friss kutatások szerint a munkavállalók számára ma már kulcskérdés:

• a rugalmasság

• a munkahelyi környezet minősége

• a vállalati kultúra

A rugalmasság ma már nem extra juttatás, hanem alapelvárás, az iroda minősége ma már a visszacsábítás egyik legfontosabb eszköze.

Több iroda, de nem mindegy, milyen

Budapesten jelenleg mintegy 4,5 millió négyzetméter modern irodaállomány található, miközben az üresedési ráta 12–13% körül alakul. Ez első ránézésre bőséges kínálatot jelent – a valóság azonban ennél árnyaltabb.

A bérlők sokkal tudatosabbak lettek, és ma már nem a méret, hanem a minőség dönt:

• energiahatékonyság

• lokáció

• rugalmas térhasználat

• üzemeltetési költségek

Egyre több cég választ kisebb, de korszerűbb irodát, miközben az elavult épületek gyorsan veszítenek az értékükből.

A bizonytalanság is formálja a piacot

A jelenlegi irodapiac egyik legfontosabb jellemzője a kiszámíthatatlanság, amelyet a hibrid munkavégzés, a gazdasági környezet változásai és az új technológiák befolyásolnak.

A vállalatok döntéseit az is befolyásolja, hogy:

• egyes szektorok bővülnek, mások visszafognak

• a létszámtervek erősen szórnak (26% bővít, 29% csökkent)

• az AI hosszú távú hatása még bizonytalan

Ez a bizonytalanság az irodahasználatban is megjelenik.

Nincs többé egységes irodamodell

A nagyvállalatok egyre inkább személyre szabott működésre állnak át, egységes irodahasználati szabályzat kialakítása gyakorlatilag lehetetlen, azaz ügyfelenként és projektenként teljesen eltérő elvárások vannak. Ma már a munkavállalók élethelyzete, lakóhelye és generációs különbségei is meghatározzák a munkavégzés formáját.

A rugalmasság új szintre lép

A flexibilitás már nemcsak a munkaidőről szól, hanem az irodáról is.

Egyre nagyobb teret nyernek:

• rövidebb bérleti szerződések

• skálázható irodaterületek

• projektalapú térhasználat

A cégek olyan irodákat keresnek, amelyeket gyorsan tudnak bővíteni vagy csökkenteni – attól függően, hogyan alakul a működésük.

A zöld átállás üzleti kényszer lett

A fenntarthatóság ma már nem PR-kérdés, hanem pénzügyi realitás.

A zöld minősítésű irodák:

• magasabb bérleti díjat érnek el

• jobb kihasználtságot biztosítanak

• kedvezőbb finanszírozást kapnak

• stabilabb értéket képviselnek

Ezzel szemben az elavult, energiahatékonyságban gyenge épületek akár 15–30%-os értékcsökkenést is elszenvedhetnek.

Az új BREEAM követelmények ráadásul már az épületek teljes életciklusát vizsgálják, ami tovább erősíti a zöld fejlesztések szerepét.

A befektetők is irányt váltanak

Az ingatlanalapok stratégiája is átalakul:

fenntarthatósági célokat határoznak meg

dekarbonizációs stratégiákban gondolkodnak

együttműködnek a bérlőkkel

A zöld ma már nem versenyelőny – hanem belépési feltétel.

Az AI csendben alakítja az irodákat

Miközben a zöld átállás látványos, a mesterséges intelligencia inkább a háttérben dolgozik – de legalább ilyen fontos.

Az MI rendszerek:

• elemzik a térhasználatot

• optimalizálják az energiafogyasztást

• javítják a komfortot

• csökkentik a költségeket

Az iroda így egyre inkább „okos rendszerré” válik, amely folyamatosan alkalmazkodik a használókhoz.

A piac kettéválik – és ez még csak a kezdet

A legnagyobb változás szemléletbeli: az iroda ma már nem költség, hanem stratégiai eszköz.

A piac egyértelműen két részre szakad:

• modern, fenntartható, rugalmas irodák → növekvő érték

• elavult, merev épületek → gyors leértékelődés

A következő évek kulcskérdése az lesz, hogy a szereplők mennyire tudnak alkalmazkodni ehhez az új valósághoz.

Az biztos: az irodapiac jövőjét három tényező határozza meg – rugalmasság, technológia és fenntarthatóság.

És aki ebben a hármasban nem tud lépést tartani, az könnyen lemaradhat.

