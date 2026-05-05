Teljesen átalakul az irodapiac: ami jön, arra kevesen vannak felkészülve
Az irodapiac néhány év alatt teljesen új pályára állt. Ami korábban átmeneti trendnek tűnt, 2026-ra alapműködéssé vált: a hibrid munkavégzés megszilárdult, a mesterséges intelligencia beépült a napi működésbe, a fenntarthatóság pedig üzleti kényszerré lépett elő.
Közben egyre több jel utal arra is, hogy a piac nemcsak átalakul, hanem kettéválik – és nem minden szereplő tud alkalmazkodni az új szabályokhoz.
A hibrid munkavégzés már adottság – nem kérdés
Magyarországon az irodai dolgozók közel fele él a home office lehetőségével, és ez az arány stabilizálódott. A kérdés ma már nem az, hogy van-e hibrid működés, hanem az, hogyan lehet jól működtetni.
Ez komoly tervezési kihívást jelent, mert a különböző generációk teljesen eltérően használják az irodát:
• a fiatalabbak közösségi és inspiráló térként tekintenek rá
• a tapasztaltabb munkavállalók inkább a nyugodt, fókuszált környezetet keresik
Ennek eredményeként a modern irodák egyre inkább többfunkciós terekké alakulnak: közösségi zónák, csendes munkaterületek és rugalmas tárgyalók jelennek meg egy térben.
Az iroda ma már „élménytermék”
Az irodai jelenlét sok helyen már nem kötelező, hanem választás kérdése. A munkavállalók csak akkor mennek be, ha valódi értéket kapnak.
Ez az érték generációnként eltér, de egy dolog közös: az iroda már nem pusztán munkahely, hanem élmény és szolgáltatás.
A friss kutatások szerint a munkavállalók számára ma már kulcskérdés:
• a rugalmasság
• a munkahelyi környezet minősége
• a vállalati kultúra
A rugalmasság ma már nem extra juttatás, hanem alapelvárás, az iroda minősége ma már a visszacsábítás egyik legfontosabb eszköze.
Több iroda, de nem mindegy, milyen
Budapesten jelenleg mintegy 4,5 millió négyzetméter modern irodaállomány található, miközben az üresedési ráta 12–13% körül alakul. Ez első ránézésre bőséges kínálatot jelent – a valóság azonban ennél árnyaltabb.
A bérlők sokkal tudatosabbak lettek, és ma már nem a méret, hanem a minőség dönt:
• energiahatékonyság
• lokáció
• rugalmas térhasználat
• üzemeltetési költségek
Egyre több cég választ kisebb, de korszerűbb irodát, miközben az elavult épületek gyorsan veszítenek az értékükből.
A bizonytalanság is formálja a piacot
A jelenlegi irodapiac egyik legfontosabb jellemzője a kiszámíthatatlanság, amelyet a hibrid munkavégzés, a gazdasági környezet változásai és az új technológiák befolyásolnak.
A vállalatok döntéseit az is befolyásolja, hogy:
• egyes szektorok bővülnek, mások visszafognak
• a létszámtervek erősen szórnak (26% bővít, 29% csökkent)
• az AI hosszú távú hatása még bizonytalan
Ez a bizonytalanság az irodahasználatban is megjelenik.
Nincs többé egységes irodamodell
A nagyvállalatok egyre inkább személyre szabott működésre állnak át, egységes irodahasználati szabályzat kialakítása gyakorlatilag lehetetlen, azaz ügyfelenként és projektenként teljesen eltérő elvárások vannak. Ma már a munkavállalók élethelyzete, lakóhelye és generációs különbségei is meghatározzák a munkavégzés formáját.
A rugalmasság új szintre lép
A flexibilitás már nemcsak a munkaidőről szól, hanem az irodáról is.
Egyre nagyobb teret nyernek:
• rövidebb bérleti szerződések
• skálázható irodaterületek
• projektalapú térhasználat
A cégek olyan irodákat keresnek, amelyeket gyorsan tudnak bővíteni vagy csökkenteni – attól függően, hogyan alakul a működésük.
A zöld átállás üzleti kényszer lett
A fenntarthatóság ma már nem PR-kérdés, hanem pénzügyi realitás.
A zöld minősítésű irodák:
• magasabb bérleti díjat érnek el
• jobb kihasználtságot biztosítanak
• kedvezőbb finanszírozást kapnak
• stabilabb értéket képviselnek
Ezzel szemben az elavult, energiahatékonyságban gyenge épületek akár 15–30%-os értékcsökkenést is elszenvedhetnek.
Az új BREEAM követelmények ráadásul már az épületek teljes életciklusát vizsgálják, ami tovább erősíti a zöld fejlesztések szerepét.
A befektetők is irányt váltanak
Az ingatlanalapok stratégiája is átalakul:
- fenntarthatósági célokat határoznak meg
- dekarbonizációs stratégiákban gondolkodnak
- együttműködnek a bérlőkkel
A zöld ma már nem versenyelőny – hanem belépési feltétel.
Az AI csendben alakítja az irodákat
Miközben a zöld átállás látványos, a mesterséges intelligencia inkább a háttérben dolgozik – de legalább ilyen fontos.
Az MI rendszerek:
• elemzik a térhasználatot
• optimalizálják az energiafogyasztást
• javítják a komfortot
• csökkentik a költségeket
Az iroda így egyre inkább „okos rendszerré” válik, amely folyamatosan alkalmazkodik a használókhoz.
A piac kettéválik – és ez még csak a kezdet
A legnagyobb változás szemléletbeli: az iroda ma már nem költség, hanem stratégiai eszköz.
A piac egyértelműen két részre szakad:
• modern, fenntartható, rugalmas irodák → növekvő érték
• elavult, merev épületek → gyors leértékelődés
A következő évek kulcskérdése az lesz, hogy a szereplők mennyire tudnak alkalmazkodni ehhez az új valósághoz.
Az biztos: az irodapiac jövőjét három tényező határozza meg – rugalmasság, technológia és fenntarthatóság.
És aki ebben a hármasban nem tud lépést tartani, az könnyen lemaradhat.
