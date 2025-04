Még a nagyobb házak iránt is élénkül a kereslet az elmúlt hónapokban

A tavalyi év végén és az idei év elején megmozdult a családi házak piaca is, igaz, nem minden ingatlanra mutatkozott ugyanakkora kereslet. A kisebb, felújított házak gyorsabban gazdára találnak, míg a nagyobb, korszerűtlen házak azért továbbra is nehezebben kelnek el. De milyen árakkal találkozhatunk Budapesten és az agglomerációban?

Az elmúlt hónapokban leginkább a közepes méretű, jó állapotú, felújított, 100-120 négyzetméteres családi házak számítottak keresetteknek, ezek esetében az átlagosnál mérsékeltebb alkura nyílt csak lehetőség, ahogy az értékesítési idejük is rövidebb volt a szokásosnál.

Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint a családi házak piaca is hasonlóan élénkké vált, mint a lakásoké. A különbséget leginkább az jelentette, hogy a családi házak nagyobb mértékben voltak túlárazottak, így az elmúlt hónapokban kialakuló áremelkedés során elkezdték utolérni a valós értékesítési árak a korábban túl magasra beállított irányárakat. Az eladhatatlan kategóriába legfeljebb csak a nagyon nagy értékű, nagyméretű, azaz 200 négyzetméter feletti ingatlanok tartoztak – magyarázta a szakértő.

Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX., XX. és XIII. kerületi irodájának szakmai vezetője is azt emelte ki, hogy a piacon leginkább a nagyméretű, felújításra váró házak tulajdonosai voltak nehéz helyzetben az eladást tekintve. Ezekben a dél-pesti kerületekben egyébként a felújítandó családi házak négyzetméterára mintegy 420 ezer forint környékén indult, vagyis jóval alacsonyabb négyzetméterárakkal lehetett találkozni, mint a lakások esetében.

A vevők természetesen minél olcsóbban szeretnének vásárolni, így például Csepelen vagy a déli agglomerációban is elsősorban a 60-70 millió forintos árszintig van igazán élénk érdeklődés a házak iránt – derült ki Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan csepeli és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetőjének szavaiból. Ráadásul ezeket is csak akkor keresik, ha a CSOK+ követelményeinek megfelelnek.

Ugyanakkor az ennél drágább ingatlanok esetében számottevően alacsonyabb a kereslet, ami érvényes az újépítésű házakra is, vagyis a kivitelezők által meghatározott árakon rendkívül szerény a kereslet a környéken az új házakra. Ez azt jelenti, hogy mivel a legolcsóbb szigetszentmiklósi újépítésű ikerházakért is 80-90 millió forintot kérnek, így ez alapvetően kívül esik a vevők lehetőségein – tette hozzá Marosvölgyi Gabi.

Az árakat tekintve egyébként a IV. és XV. kerületekben is hasonló a helyzet, hiszen mint Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője elmondta, a családi házaknál a ‘80-as évek előtt épített, felújítandó, korszerűtlen ingatlanokhoz már akár 500 ezer forint alatti négyzetméterárakon is hozzá lehet jutni, miközben az újépítésű, 100-130 négyzetméteres, korszerű családi házak négyzetméterára egymillió forint felett alakul.

Ami a budai oldalt illeti, Nagy Aloisia Andrea, a Balla Ingatlan bel-budai és észak-budai részeken aktív szakmai vezetője azt tapasztalta, hogy a családi házaknál nem mutatkozott olyan mértékű lelkesedés az elmúlt hónapokban, mint a 80 millió forintnál olcsóbban kínált lakások esetében, ahogy az agglomeráció népszerűségét is visszafogottabbnak találta.

Hasonlóképpen látta a helyzetet Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője, aki szerint Érden és környékén nem igazán lehetett érezni azt az őszi ingatlanpiaci felpezsdülést, ami a fővárosi kerületekre jellemző volt. Ez szerinte abból következhetett, hogy a kereslet inkább a kisebb méretű, kisebb értékű ingatlanok iránt mutatkozott, melyekből nincs túl sok az agglomerációs településeken, hiszen jellemzően családi házas, ikerházas övezetek.

Januárban ugyan megjelentek már az érdeklődők, de ők is elsősorban az olcsóbb, 70 millió forint alatti, kisebb méretű ingatlanokat keresték, igaz, a 100 millió forint feletti kategória esetében is voltak hívások, ugyanakkor, mint ahogy a szakértő szavaiból kiderült, a korszerűtlen, komoly felújítást igénylő, kifejezetten nagyméretű házakat továbbra is kerülték a vevők.

Az árak kapcsán megjegyezte, hogy Érden 70 millió forint alatt is lehetett találni közel 150 négyzetméteres családi házakat, ami azt jelenti, hogy még a félmillió forintot sem érte el a négyzetméterár. Ezzel szemben az újépítésű házak esetében – jelenleg csak családi házakat lehet építeni Érden a korlátozások miatt – egymillió forint feletti négyzetméterárakról beszélhetünk.

Ha távolabb tekintünk, akkor a Velencei-tó környékén is azt látjuk, hogy a családi házak négyzetméterára 500 ezer forintnál indul dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának szakmai vezetője szerint, aki ugyanakkor azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy amennyiben egy használt ingatlan ára megközelíti vagy akár már el is éri egy újépítésűét, akkor azt az ingatlant már nem fogják megvenni. Hozzátette: a nagyméretű, nem energiahatékony, jelentős felújítást igénylő ingatlanokra náluk továbbra sincs kereslet.