Két tényező fékezte az eladók Otthon Start miatti túlárazását az ingatlanpiacon

A túlárazottság mértéke, és vevői részről a túlárazott ingatlanokhoz való viszony az Otthon Start tavalyi bejelentését követően jelentős mértékben megváltozott. A támogatott hitel miatt könnyebben elfogadták a túlárazásokat a vevők, mint korábban, de nem mindenhol, ráadásul voltak korlátai is.

A tavalyi év második felében több olyan kerület is akadt Budapesten, ahol azt lehetett tapasztalni, hogy élénk volt a kereslet a korábban túlárazott ingatlanok iránt is. Ugyanakkor a száguldó áraknak és a túlárazásnak korlátot jelentett nemcsak az Otthon Start rendeletben szereplő négyzetméterár-szabály, hanem az is, hogy a használt ingatlanok ára a hirdetésekben szereplő különböző plusz költségekkel sok helyen gyakorlatilag elérte az újépítésű ingatlanok árát, vagy legalábbis nagyon megközelítette ezeket.

Emellett pedig az is megfigyelhető volt, hogy ott, ahol az Otthon Start csak mérsékelt hatást generált – például a Balatonnál – az ingatlanpiacra, némileg másként álltak hozzá a vevők az eladói túlárazáshoz.

Megjelentek a pánikvásárlások

Az Otthon Start szeptemberi indulása miatt azzal a jelenséggel lehetett találkozni az ingatlanpiacon, hogy a fiatalok a túlárazott ingatlanokat is hajlandóak voltak megvenni, mert féltek az esetleges további drágulástól – hívta fel a figyelmet Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a túlárazottság alapvetően jellemző az ingatlanpiacra – amihez az ingatlanközvetítő szakmának igazodnia kell -, szinte minden ingatlanra akadt érdeklődő, még azokra is, melyek korábban túlárazottak voltak és hosszú időre beragadtak a piacon.

Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője pedig egyenesen úgy fogalmazott, hogy túlárazott ingatlanokról nem nagyon beszélhettünk az Otthon Start bejelentése után, mert a gyors áremelkedés miatt a piac utolérte a korábban irreálisan magas áron kínált ingatlanokat, hacsak nem emelték tovább az árat a tulajdonosok.

Újépítésű árban már nincs kereslet a használt ingatlanokra

Némileg más volt a helyzet a drágább zuglói ingatlanpiacon. Hiszen, mint Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője rámutatott: a felújítandó panellakásoknál 1,5 millió forint közelébe kúszó négyzetméterárakkal lehetett találkozni – melyek mellé ráadásul gyakran még további kifizetendő összegeket is említettek a hirdetésekben a tulajdonosok.

Ez csak azért volt probléma, mert így gyakorlatilag elérte a keresett kategóriákba tartozó használt lakások ára az újépítésű piacon jellemző árakat. A szakértő szerint azonban ezek az abszurd módon túlárazott ingatlanok a piacon fognak ragadni.

Volt, ahol gyengébb volt az Otthon Start hatása

Ugyancsak eltérő helyzettel találkozhattak a vevők a balatoni ingatlanpiacon. Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakértője például azt tapasztalta, hogy itt a szűk kínálat ellenére a vevők nem csaptak le a túlárazott ingatlanokra, amelyre egy példát is említett: egy 2024 őszétől hirdetett ingatlannál az Otthon Start miatt megnövekedett vevői figyelem hatására néhány millió forintot emelt a tulajdonosa, melynek hatására azonnal megszűnt a lakás iránti érdeklődés.

Habár mindössze néhány százalékos áremelés történt, ezt még az Otthon Start sem tudta kompenzálni, így végül vissza kellett állítani az eredeti árat, majd egy kismértékű alkuval két hét után végül elkelt az ingatlan. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a balatoni ingatlanpiac annyiban más, mint egy nagyvárosi, hogy a legtöbb érdeklődő itt nem saját lakhatásra keres ingatlant. Vagy nyaralónak, vagy kiadás céljára veszik, hosszú távú befektetésként. Emiatt pedig itt az Otthon Start hatása is másként jelentkezik.

Minden kategória drágult, indokolatlanul

Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX., XX. és XXIII. kerületi irodájának szakmai vezetője pedig végül azt is megjegyezte, hogy nemcsak az Otthon Start miatt keresett kategóriákba tartozó ingatlanok ára emelkedett, hanem minden ingatlané a támogatott hitel bejelentését követő hónapokban.

A keresett kategóriákon kívüli ingatlanok ára vagy csökkenni fog idővel, vagy lemond a tulajdonos az eladási szándékáról – vélekedett a szakértő. Szerinte átlagosan 5-10 százalék körül alakult a túlárazás mértéke, de a családi házak, házrészek, jogilag rendezetlen ingatlanok esetében meghaladhatja a 20 százalékot is.

