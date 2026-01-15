Otthon 
Gál Erika ,

Fordulat a lakásáraknál, új pályára áll a piac 2026-ban

A Duna House Barométer legújabb kiadása szerint 2025 utolsó negyedévében fordulat következett be a lakáspiacon: az árak korrekcióba léptek, a kereslet árérzékenyebbé vált, miközben a finanszírozási oldal rekordközeli aktivitást mutatott.


A 2025-ös év utolsó negyedévében mérsékelt korrekció jellemezte a hazai lakáspiacot a korábbi, az Otthon Start Program által fűtött időszak utánA forgalom mérséklődésével párhuzamosan az árakban is fordulat következett be. Az országos lakásárindex nominál értéken 13 pontos csökkenéssel 387 pontra, reál értelemben pedig 174 pontra mérséklődött.

Országosan mind a panel-, mind a téglaárindexek csökkentek 2025 negyedik negyedévében: a panel árindex 7 pontos visszaesés után 465 pontra, míg a tégla árindex 326 pontra mérséklődött nominál értéken. A korrekció Kelet-Magyarországon volt a legerőteljesebb, ahol a panel árindex 37 ponttal 417 pontra, a tégla árindex pedig 389-ről 368 pontra csökkent. Nyugat-Magyarországon ezzel szemben a panellakások az egyik kivételt jelentették: nominál értéken 469-ről 477 pontra emelkedett az árindex, miközben a téglaépítésű ingatlanoknál 411-ről 377 pontra történt visszarendeződés.

A főváros kettős képet mutatott az év végén. Budapesten a panellakások ára tovább emelkedett, a panel árindex 20 pontos növekedés után 523 pontra erősödött nominál értéken. Ezzel szemben a téglalakások piacán stagnálás volt jellemző: a tégla árindex mindössze 1 pontos emelkedést követően 195 ponton zárt, ami már a fizetőképességi korlátokhoz közelítő keresletet jelzi.

Rekordközeli hitelezés, óvatosabb eladósodás

A hitelpiac továbbra is rendkívül aktív maradt. A Credipass becslése alapján 2025-ben közel 2 000 milliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-volumen realizálódott, ami 48%-kal haladja meg a 2024-es szintet. Decemberben ugyan a volumen elmaradt a novemberi csúcstól, de éves összevetésben 131%-os növekedést mutatott.

A rekordközeli hitelkihelyezés mellett több térségben enyhén csökkent az átlagos hitelösszeg, ami óvatosabb eladósodási magatartásra utal. Az Otthon Start Program hatása továbbra is markáns a kamatperiódusok választásában, miközben a CSOK Plusz iránti kereslet országosan már csak a hitelügyletek mintegy 10%-ában jelent meg.

Átrendeződő kereslet és vevői struktúra

A keresleti oldalon strukturális változások láthatók. Budapesten hosszú idő után átrendeződött a legkeresettebb kerületek rangsora: a XIII. kerület vezető szerepe megtört, 2025 decemberében a II. kerület lett a legnépszerűbb városrész.

Országosan nőtt az első lakást vásárlók aránya, különösen vidéken, miközben a befektetők továbbra is meghatározó szereplők maradtak, de aktivitásuk már nem hajtotta tovább az árakat. A piac így kiegyensúlyozottabb, árérzékenyebb szakaszba lépett, ahol a tranzakciószám fennmaradása mellett az árak és a finanszírozás feltételei is a reális keresleti lehetőségekhez igazodnak.

A Duna House előrejelzése szerint 2026-ban 110–130 ezer közötti adásvétel jellemezheti a piacot, továbbra is élénk, de már jóval tudatosabb vevői magatartás mellett.

A teljes elemzés az alábbi linken érhető el.
Korábbi havi és negyedéves elemzéseink itt érhetőek el.

