Ezeket a lakásokat most Otthon Start hitellel is megveheted – válogatás elérhető, élhető otthonokból

A lakásvásárlás sokak számára most vált igazán elérhetővé: az Otthon Start hitelnek köszönhetően egyre több jó állapotú, azonnal költözhető lakás kerül reálisan képbe első otthonként vagy hosszú távú befektetésként. Összegyűjtöttünk négy különböző városban található lakást, amelyek mind megvásárolhatók Otthon Start finanszírozással, mégis teljesen eltérő élethelyzetekre kínálnak megoldást – a dunai panorámától a balatoni környezetig.

Békásmegyer dunai oldala – világos panellakás két erkéllyel

Budapest III. kerületében, Békásmegyer csendes, Duna felőli oldalán található ez az 51 négyzetméteres, 2 szobás, kiváló elrendezésű panellakás….