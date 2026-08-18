Lassan kirajzolódik Újbuda új arca: látványos szakaszba ért a Revital Park építése

Újabb mérföldkőhöz érkezett Budapest egyik legnagyobb szabású lakóingatlan-fejlesztése. A XI. kerületben, a Fehérvári út közelében épülő Revital Park kivitelezése ütemterv szerint halad, a szerkezetépítési munkák folyamatosan zajlanak, és megkezdődött a földszinti lakások vasbeton szerkezeteinek kialakítása. A projekt iránt már az értékesítés kezdetétől élénk az érdeklődés: az első ütemben megvalósuló lakások több mint 40 százaléka már gazdára talált.

Az építkezés előrehaladtával egyre inkább láthatóvá válik, milyen városrész formálódik a területen. A beruházás nem csupán új lakóépületeket hoz létre, hanem egy korszerű,…