Már nem csak terv: megérkeztek az első lakók a XV. kerület új lakóparkjába
Mérföldkőhöz érkezett Budapest XV. kerületének egyik legizgalmasabb lakópark-fejlesztése. A Novus Liget első épületében lezárult a műszaki átadás, a tulajdonosok már birtokba vették új otthonaikat, a társasház-alapítás is megtörtént, akkor a tulajdonos beruházás következő üteme hamarosan elindul.
A fejlesztés ezzel túllépett a tervezőasztalon: ma már nem látványtervek és alaprajzok alapján kell elképzelni a leendő otthonokat, hiszen a lakások elkészültek, bejárhatók, és az első lakók már mindennapjaikat töltik be.
Az elkészült lakások ráadásul kivétel nélkül A+ vagy A++ energetikai besorolást kaptak, ami nemcsak…Tovább a teljes cikkre
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