Fiatalok az ingatlanpiacon: mit keresnek és mennyiért a 30 alattiak Budapesten?

A Z generációs fiatalok eddig csak korlátozott számban jelentek meg a budapesti ingatlanpiacon, és a szakértő várakozásai szerint az új, 3%-os támogatott hitel sem hoz majd robbanásszerű változást. Azt is elmondta, hogy mi az oka ennek.

A 30 év alatti fiatalok igen csekély arányban voltak eddig jelen az ingatlanpiacon. Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának vezetője arányukat mintegy 20 százalékra teszi. A fiatal vásárlók szerinte alapvetően két csoportra oszthatók: nagyobb részben a kevésbé tehetős panellakás-vásárlókra, és lényegesen kisebb arányban az új építésű ingatlanok iránt érdeklődőkre, akik mögött viszont felfedezhető a jómódú szülői háttér.

Számukat várhatóan megemeli majd szeptembertől az első lakásukat vásárlók számára elérhető, fix 3%-os kamattal kínált Otthon Start hitel. Ugyanakkor Sebestyén Tamás a várakozásokkal kapcsolatban óvatosságra int.

Egyrészt azért, mert ha valaki a teljes, elérhető 50 millió forintos hitelösszeget igénybe veszi, akkor az induláshoz mindjárt szüksége van – legjobb esetben is – egy 10 százalékos, tehát mintegy 5 millió forintos önerőre. Ezt nem tudja hirtelen előteremteni mindenki, és ha valaki gyermekvállalást sem tervez, akkor olyan lehetőségek sem jöhetnek szóba önerőként, mint a Babaváró hitel. Leginkább talán csak a munkáshitel 4 millió forintos összeggel, de ennél kizáró tényező a felsőfokú végzettség. Az önerő előteremtése mellett gondolni kell az illetékre és egyéb a beköltözéssel kapcsolatos költségre, ami szintén több milliós tétel.

Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a fiatalok jellemzően korábban sem igazán akartak elköteleződni 20–25 évre egy hitellel, így inkább a lakásbérlést választották. Igaz, hogy most az Otthon Start törlesztőrészlete 50 milliós hitelnél és 25 éves futamidőnél már közel azonos, mint egy hasonló lakás bérleti díja – ami nyilván többeket gondolkodásra késztet –, azonban Sebestyén Tamás szerint még így is akadnak majd olyanok, akik maradnak az albérletükben, hiszen eddig is messze ez volt a legnépszerűbb lakhatási forma számukra.

Ráadásul a hitel esetében a bankok jövedelemvizsgálatot végeznek, vagyis bejelentett, stabil munkahelyre lenne hozzá szükség, és persze ehhez kapcsolódóan megfelelő, igazolható – mintegy 500 ezer forintos nettó – fizetésre, ami a tapasztalatok szerint azért nem minden esetben adott, legalábbis legálisan.

Arra is felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy manapság az 50 millió forintos összeg a budapesti ingatlanpiacon – így például Zuglóban – ma már nagyon belépő kategóriának számít. Ha pedig a hírek hatására emelnek is a kínálati árakon az eladók az elkövetkező hetekben, hónapokban, akkor ez még inkább így lesz.

55 millió forint alatt a fiatalok számára egyébként vonzónak számító, 46 négyzetméteres, másfélszobás panellakást már lehet kapni a kerületben – egyelőre legalábbis –, ugyanakkor ezek négyzetméterára is már egymillió forint felett jár. Az ingatlanközvetítő tapasztalatai szerint 48 millió forint körüli árakon már csak ritkán lehet hozzájutni ezekhez az ingatlanokhoz, egyre inkább 50 millió forint felett mozog az áruk. És persze kérdés, hogy mit hoz az elkövetkező időszak.

Arról nem beszélve, hogy az olcsóbb ajánlatok jellemzően az erősen felújítandó kategóriába tartoznak, ami azt jelenti, hogy ezekre még legalább 6–7 millió forintot rá kell költeni ahhoz, hogy lakhatóak legyenek, és ezt az összeget szintén elő kell teremteni.

Ráadásul a szakértő megfigyelései szerint a fiatalok még a többi korosztálynál is kevésbé hajlandók lepusztult, felújítandó, elavult technológiájú ingatlanok vásárlására. Jellemzően inkább a modernebb, újszerű, jobb állapotú ingatlanokat keresik. Vagy ha ezeket nem engedhetik meg maguknak, akkor maradnak a jobb állapotú bérlakásukban.

Az irodánál eddig egyébként az olyan támogatott hiteleknél sem érezték a fiatalok érdeklődését, mint például a CSOK Plusz, igaz, az gyermekvállaláshoz kötött. Ennek kapcsán Sebestyén Tamás megjegyezte, hogy a kamattámogatásért, illetve a gyermekek megszületésénél történő hitelelengedés miatt kevés fiatal vágott bele Budapesten egy ilyen hitelbe.

Ezeknek a támogatásoknak (CSOK, Falusi CSOK) vagy támogatott hiteleknek (CSOK Plusz, Babaváró) a kihasználása sokkal inkább vidéken jellemző, ahol egyrészt a támogatásokkal elérhető összegek jóval nagyobb értéket jelentenek, mint a budapesti ingatlanpiacon, másrészt a fiatalok hozzáállása is eltérő. A fővárosban vagy környékén csak kevesen vállalkoztak arra, hogy meglévő egy vagy két gyerek mellé a támogatás miatt bevállaljanak még egy gyereket – derült ki szavaiból.

Ő úgy látja egyébként, hogy a fiatalok, ha vásárolnak, akkor alaposan körülnéznek a piacon, és döntéseiknél a racionalitás a meghatározó. A bérlés rugalmassága, a hitelfelvételhez szükséges jövedelmi elvárások, valamint az ingatlanok állapota viszont mind olyan tényezők, amelyek miatt szerinte a jövőben is sokan maradnak közülük lakásbérlők.