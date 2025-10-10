Fenntarthatósági rekordokat döntöget a Budapest ONE irodaház

A gyakorlati működést vizsgálva is megszerezte a legmagasabb, BREEAM In-Use Outstanding fenntarthatósági minősítést a Budapest ONE irodaház második üteme. A Futureal által fejlesztett komplexum a BIU Commercial kategóriában elért eredményei alapján jelenleg Magyarország második legjobb épülete lett, közvetlenül a cég másik zászlóshajó beruházása, az Etele Plaza mögött.

A BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) a világ egyik legismertebb és legszigorúbb zöldépület-minősítési rendszere. Őrmezőn, Magyarország legnagyobb közlekedési csomópontjában található, 66.000 négyzetméteres Budapest ONE több mint 90%-os eredménnyel szerezte meg a BREEAM In-Use Asset Performance nemzetközi tanúsítványt Outstanding értékeléssel. A szervezet szakemberei többek között a megközelíthetőség, a rugalmasság és környezeti erőforrások tekintetében is kiemelkedőnek értékelték az épület teljesítményét. A minősítési folyamatban a CBRE tanácsadóként és minősítőként vett részt.

A legmagasabb szakmai standardoknak megfelelően, az időjárás viszontagságainak és a klímaváltozásnak is ellenálló szerkezetű komplexumba energiatakarékos, intelligens központi épületirányítási rendszert, valamint hővisszanyerős légtechnikai rendszert szereltek be. Az irodaépület tetejére 150 darab, összesen 81,76 kWp teljesítményű napelem került fel. A két röplabdapálya méretű rendszer együttesen évente 80.000 kWh energiát termel, amivel évente közel 18 tonnával csökken a Budapest ONE szén-dioxid egyenértékű károsanyag-kibocsátása. A helyben megtermelt energiát a társaság térítésmentesen bocsátja a bérlők rendelkezésére.

„Fejlesztéseinek középpontjában a fenntarthatóság és az emberközpontú szemlélet áll. A Budapest ONE második ütemének Outstanding szintű BREEAM In-Use minősítése újabb bizonyíték arra, hogy a legszigorúbb nemzetközi sztenderdeknek is megfelelünk, miközben olyan munkakörnyezetet teremtünk, amely a bérlők számára is hosszú távú értéket képvisel” – hangsúlyozta Radványi Gábor, a Futureal főépítésze és fenntarthatósági vezetője.

A Budapest ONE irodaházat úgy tervezték, hogy az akadálymentességet értékelő Access4You legmagasabb Gold minősítése mellett megfeleljen a WELL legszigorúbb Platina minősítésének is, amely a dolgozók egészségi állapotára és közérzetére pozitív hatást gyakorló szempontokat értékeli. Az épületben a falakat nyugalmat sugárzó színek borítják, de WELL-szoba, tágas, zöld tetőkert, tusolóval felszerelt biciklitároló, valamint az épület tetején egy közel 500 méter hosszú, rekortán borítású, 360 fokos kilátást nyújtó futópálya is a dolgozók rendelkezésére áll. Emellett lehetőség van elektromos autók, kerékpárok és rollerek töltésére, valamint szelektív hulladékgyűjtésre is. A közösségépítést segíti elő az épület belsejében lévő fél hektárnyi nyitott köztér, amit egyedi kialakítású zöldterület és színpad tesz közkedvelt találkozóhellyé.