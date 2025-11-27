Fenntarthatóság, jóllét, rugalmasság: ezek a feltételek diktálnak az irodabérlésnél

Az iroda már régen nem egy statikus tér, ahol asztalok sorakoznak egymás mellett. Az elmúlt évek fordulópontot jelentettek: a hibrid munkavégzés térnyerése, az energiaárak emelkedése és a munkavállalói elvárások átalakulása gyökeresen új alapokra helyezte az irodapiac működését. A vállalatok ma már olyan környezetet keresnek, amely egyszerre támogatja a gördülékeny működést, javítja a dolgozói élményt és a fenntartható működés irányába is elmozdítja a szervezetet.

Rövidebb táv, azonnali költözhetőség – a bérleti piac átrendeződése

A többéves bérleti szerződések korszaka látványosan háttérbe szorult. A cégek döntő része ma már legfeljebb 12–36 hónapra köteleződik el, hogy gyorsan reagálhasson a piaci és belső változásokra. A hangsúly az azonnal használható, készre kialakított terekre került, amelyekkel elkerülhetőek a költséges és időigényes átalakítások.

Ez a rugalmasság nagyobb biztonságot ad a bérlőknek, ugyanakkor a bérbeadók oldalán komolyabb tervezési kihívásokat teremt. Az ingadozó energiaárak és az elszámolási bizonytalanságok tovább erősítik ezt a rövid távú szemléletet.

A szolgáltatott irodák a hibrid korszak nyertesei

A szolgáltatott irodák az új munkamodell legnagyobb felívelői. Ezek a terek egyszerre kínálnak professzionális infrastruktúrát, recepciós szolgáltatásokat, meetingeket lebonyolítására alkalmas helyszíneket, valamint olyan közösségi tereket, amelyek támogatják a kollaborációt – vagyis mindazt, amire a hibrid működésben szükség van.

A rugalmas bővülés és szűkülés lehetősége különösen vonzóvá teszi ezeket a megoldásokat a gyorsan változó környezetben működő cégek körében.

Wellbeing: a munkavállalók jólléte ma már üzleti kérdés

A modern iroda elsődleges feladata ma nem a munkaszervezés, hanem az élményteremtés. A természetes fény, a jó levegőminőség, az ergonomikus kialakítások és a közösségi terek mind olyan elemek, amelyek közvetlenül hatnak a dolgozók fizikai és mentális állapotára. Nem véletlen, hogy a szolgáltatott iroda koncepciók jelentős része kiemelt figyelmet fordít ezekre a wellbeing szempontokra.

A munkaadók számára a jóllét nem extra szolgáltatás, hanem a produktivitás egyik alapfeltétele. Azok az irodák, amelyek képesek egészséges, inspiráló környezetet teremteni, hosszú távon stabilabb és motiváltabb csapatot építhetnek.

A fenntarthatóság értéke felértékelődött

A zöld, energiahatékony működés ma már nem CSR-kérdés: üzleti előny. A vállalatok egyre inkább olyan épületeket választanak, amelyek minősített fenntarthatósági rendszerekhez (pl. BREEAM) igazodnak. A korszerű gépészeti megoldások és az alacsony energiafelhasználás nemcsak költséget csökkentenek, hanem a fogyasztók és munkavállalók szemében is erősítik a vállalati imázst. A modern szolgáltatott irodák többsége eleve ilyen energiahatékony környezetben működik, ami tovább növeli vonzerejüket.

Szétnyílik az olló a régi és az új épületek között

Miközben a modern fejlesztések már a hibrid működés és az energiahatékonyság igényeire épülnek, a régebbi irodaházak egyre nehezebben lépnek versenybe. Jelentős felújítás nélkül ezek az épületek gyorsan értéket veszítenek, miközben a korszerű, rugalmas és fenntartható szolgáltatott iroda megoldásokra továbbra is stabil kereslet mutatkozik.

Az iroda értelmezése megváltozott: nem hely, hanem szolgáltatás

A mai döntéshozók számára már nem az ár vagy a cím a döntő tényező, hanem az, hogy az iroda mennyire képes alkalmazkodni a munkakultúra átalakulásához. A hibrid munkavégzést támogató kialakítás, a vonzó közösségi terek, a rugalmas bérleti feltételek és a fenntarthatóság együtt határozzák meg, mit nevezünk ma „jó irodának”.

A Regus hálózata Budapesten és több nagyvárosban is olyan szolgáltatott iroda megoldásokat kínál, amelyek ezeknek az elvárásoknak teljes mértékben megfelelnek – a startupoktól a nagyvállalatokig mindenki számára testreszabható opciókkal.

A cikk megjelenését a Regus támogatta.