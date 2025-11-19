EZEKBEN A KERÜLETEKBEN PÖRÖGNEK A MINILAKÁSOK

A 2025 harmadik negyedévében Budapesten értékesített minilakások, vagyis a 16-22 négyzetméteres ingatlanok továbbra is a befektetési célú piac sajátos szegmensét alkotják. A Duna House adatai alapján az értékesítések döntő többsége korábbi befektetések realizálásához kapcsolódott, különös tekintettel az Otthon Start Program lakbérekre gyakorolt pozitív hatására, valamint a VI. kerületben történt, potenciálisan iránymutató Airbnb-tiltásra.



„A budapesti minilakások ára 2025 harmadik negyedévében 24 és 48 millió forint között mozgott, a négyzetméterárak pedig 1,2-2,2 millió forint között alakultak. Ez a különleges szegmens érzékeny indikátora a befektetői aktivitásnak. Az árak és a kereslet alakulása jól mutatja, hogyan reagál a piac a szabályozási és finanszírozási környezet változásaira, az Otthon Start Program mellett beleértve Terézváros precedensértékű Airbnb-tiltását is” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Ebben az időszakban a minilakás-tranzakciók 32%-a a VII., 30%-a a VIII., 20%-a pedig a XIII. kerületben történt. Kisebb számban még a II. és a XX. kerületekben is megjelent ez az ingatlankategória a Duna House kínálatában. Az állapot szerinti megoszlás kiegyensúlyozott képet mutatott: a lakások fele nagyon jó, 30%-a jó állapotú volt, míg felújítandó minilakások csak elvétve jelentek meg a kínálatban.

„A minilakások piaca az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül. Korábban főként befektetők vásárolták őket rövid távú kiadás céljára, 2024-től viszont már egyre több első lakásvásárló és kisebb ingatlanba költöző jelent meg a vevőprofiljainkban. A magasabb fővárosi négyzetméterárak miatt ezek az ingatlanok sokak számára elérhetőbb alternatívát kínálhatnak” – tette hozzá Szegő Péter.