Ötszörösére nőtt a könnyűszerkezetes családi házak aránya az új építéseken belül: míg 2021-ben még 3% körül alakult, 2026-ra már meghaladta a 20%-ot. A keresletet a növekvő építési költségek és az energiahatékony megoldások iránti igény hajtja. A trend erősödésére reagálva a Duna House a kivitelezési oldalon is bővítette partneri együttműködéseit.



„A könnyűszerkezetes ház sokáig kényszermegoldás volt, ma már korszerű építési forma és műszaki szempontból is egyenrangú alternatíva. Tízből két építkező már kifejezetten ezt keresi, mert nem akarnak kompromisszumot a hőszigetelés és a modern gépészet terén” – mondta Máté Ferenc, a Duna House ügyvezető igazgatója.

A nemzetközi trendekhez zárkózik fel a hazai piac

A növekedés nemzetközi összevetésben sem egyedi: Nyugat-Európában az új építésű családi házak 45–70%-a készül könnyűszerkezetes technológiával. A hazai arány emelkedése részben az építési technológia fejlődésével, részben a szigorodó energetikai előírásokkal magyarázható.

„A könnyűszerkezetes építés terjedése mögött elsősorban a hagyományos kivitelezés drágulása áll” – emelte ki Kemény László, a Duna House könnyűszerkezetes ingatlanokra specializálódott franchise partnere, hozzátéve: a Duna House a kivitelezési oldalon is együttműködik könnyűszerkezetes technológiára specializálódott partnerekkel. A kereslet gerincét a középosztály adja: ők meglévő ingatlanuk értékesítéséből, illetve állami támogatások és kedvezményes hitelek bevonásával finanszírozzák az új házat.

A költség és tervezhetőség a fő szempontok

A működési költségek is erősen befolyásolják a döntéseket. A korszerű rétegrenddel épülő szerkezetek fajlagos hővesztesége alacsonyabb, így az energiafelhasználás mérsékelhető. Egy új építésű, könnyűszerkezetes családi ház éves rezsiköltsége akár 30–50%-kal is alacsonyabb lehet egy korszerűtlenebb, hagyományos falazatú ingatlanhoz képest.

Mi hajtja a könnyűszerkezetes házak térnyerését?

A piaci bővülésnek három fő oka van. Egyrészt az építési költségek, 2026 elején egy kulcsrakész, korszerű gépészeti megoldásokkal, hőszivattyús rendszerrel épülő könnyűszerkezetes ház nettó költsége 450–600 ezer Ft/m², ami több esetben a hagyományos építés alsó-középső tartományával versenyez. Másrészt a teljes beruházási szint is kedvezőbb. Az agglomerációban egy 90–110 m²-es új családi ház telekkel együtt jellemzően 65–80 millió forintos összköltséggel valósítható meg, ami már alternatívát jelent a használt ingatlanok megvásárlásával és felújításával szemben, ahol ráadásul a végső költség nehezebben is tervezhető. Harmadrészt a finanszírozási környezet is támogatja a szegmens bővülését, mert a könnyűszerkezetes házak megfelelnek az energetikai és műszaki előírásoknak, ezért a legtöbb állami támogatási forma is elérhető.

A piaci visszajelzések alapján a rövidebb kivitelezési idő és a tervezhető költségek iránti igény folyamatosan erősödik, emiatt középtávon tovább nőhet a könnyűszerkezetes technológia aránya az új építésű családi házak piacán, elsősorban az agglomerációs övezetekben.