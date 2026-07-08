Hogyan érdemes bankot választania a hiteligénylőknek?

A hiteleknél egyszerű a döntés: a legolcsóbb a legjobb, hiszen nem kell minőségi kritériumokkal és egyéb paraméterekkel bajlódni. De a legalacsonyabb kamat vagy THM mindig a legkedvezőbb? Hiszen a legtöbb esetben ezt egy akció keretében lehet elérni, amihez számos évtizedeken át teljesítendő feltétel is kapcsolódik. Ha valamilyen terméket, szolgáltatást vásárol az ember, akkor az ár […]