Sokan itt követik el a legnagyobb hibát hitelfelvételkor: évekig fizethetik a rossz döntés árát

Amikor valaki személyi kölcsönt szeretne felvenni, többnyire azt nézi, mekkora összeget hajlandó számára folyósítani a bank. A pénzügyi szakértők szerint azonban ez messze nem a legfontosabb kérdés. Sokkal lényegesebb, hogy a havi törlesztőrészlet mellett maradjon elegendő pénz a mindennapi kiadásokra, a megtakarításra és a váratlan helyzetek kezelésére is.

Mivel egy személyi kölcsön akár 5–10 évre is szólhat, a döntés hosszú időre meghatározhatja a családi költségvetést. Ezért érdemes már a tervezés elején több bank ajánlatát összehasonlítani. Ebben nagy segítséget jelenthet egy…