Sokan itt követik el a legnagyobb hibát hitelfelvételkor: évekig fizethetik a rossz döntés árát
Amikor valaki személyi kölcsönt szeretne felvenni, többnyire azt nézi, mekkora összeget hajlandó számára folyósítani a bank. A pénzügyi szakértők szerint azonban ez messze nem a legfontosabb kérdés. Sokkal lényegesebb, hogy a havi törlesztőrészlet mellett maradjon elegendő pénz a mindennapi kiadásokra, a megtakarításra és a váratlan helyzetek kezelésére is.
Mivel egy személyi kölcsön akár 5–10 évre is szólhat, a döntés hosszú időre meghatározhatja a családi költségvetést. Ezért érdemes már a tervezés elején több bank ajánlatát összehasonlítani. Ebben nagy segítséget jelenthet egy…Tovább a teljes cikkre
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