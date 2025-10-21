A DUNA HOUSE GROUP ÚJ NÉVEN FOLYTATJA MŰKÖDÉSÉT

A Duna House Group (Duna House Holding Nyrt.) DH Groupként, megújult arculattal és új honlappal (www.dh.group) folytatja tevékenységét. A változás egy újabb jelentős mérföldkő a vállalat számára, hogy Európa vezető pénzügyi és ingatlanközvetítő cégcsoportjává váljon.



A Duna House-t 1998-ban alapították családi vállalkozásként, és az évek során, 2003-tól kezdve, Magyarország legismertebb ingatlanközvetítő franchise hálózatává fejlődött.

A portfolióbővítési ambíciók érdekében az egyre inkább cégcsoporttá formálódó vállalatnál 2010-ben alkották meg a nemzetközi terjeszkedést célzó stratégiát, amelyben a Metrohouse lengyel ingatlanközvetítő hálózat 2016-os, majd az olaszországi HGroup (és a Credipass pénzügyi közvetítő brand) 2022-es felvásárlása jelentette a legfontosabb lépéseket.

2025-re a DH Group már 4 európai országban, összesen több mint 5 ezer fős hálózatokkal van jelen, és így nemzetközi szinten is komoly piaci szereplővé vált. Ez idő alatt a tevékenységi körében és a portfoliómixben is hangsúlyos változás történt: ma a DH Group konszolidált árbevételének több mint 70%-a külföldi piacokról származik, és a tisztított EBITDA több mint 80%-át a pénzügyi közvetítési szegmensben realizálja.

„A névváltoztatás és a megújulás nem csupán vizuális frissítés, hanem stratégiai állásfoglalás. Cégcsoportként rég túlnőttünk a magyar Duna House branden, emellett pedig jelenleg is több almárkát üzemeltetünk, mint például a Credipass, a Metrohouse vagy a Primse.com. Mára már elsősorban nemzetközi pénzügyi csoport vagyunk, természetesen szem előtt tartva a potenciális szinergiákat. A DH Group márkanév a Duna House-ra való tekintettel megtartja a DH betűket, hiszen abból nőhetett ki a teljes cégcsoportunk, azonban a változás azt is jelzi, hogy a nemzetközi nagykép már jóval túlmutat azon. Az elmúlt évek üzleti sikerei, a gondosan megtervezett akvizíciók és a pénzügyi közvetítői szegmensben elért látványos eredményeink megerősítenek abban, hogy jó úton haladunk” – mondta Guy Dymschiz, a DH Group társalapítója és vezérigazgatója.

A cégcsoport üzleti és piaci kilátásai továbbra is a terveknek megfelelően alakulnak: az olasz és lengyel lakás- és hitelpiacok egyértelműen felívelő szakaszban vannak, Magyarországon pedig az Otthon Start Program katapultálta rekordszintre az ingatlan- és hitelpiaci keresletet – és hamarosan majd a tranzakció- és szerződésszámokat is. Ennek is köszönhetően a 2016 óta a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett cégcsoport részvényárfolyama az utóbbi hónapokban stabilan emelkedik.

A DH Group 2024-ben csúcsévet zárt és 2025 első 2 negyedévében is rekordot rekordra halmozott. A 2029-ig felvázolt növekedési stratégiájában foglaltak szerint pedig az alábbi fő irányokat tartja, hogy új növekedési horizontok mentén biztosíthassa a fenntartható értékteremtést a befektetők és partnerek számára.

Megháromszorozza a core EBITDA-t (a 2024 éves 11 millió euróról 2029-re várhatóan 32,9 millió euróra ),

euróról 2029-re várhatóan ), Valamint 2-4 új európai piacra lép be és 3-5 stratégiai akvizíciót hajt végre. A vezetőség jelenleg is több befektetési lehetőségről folytat aktív tárgyalásokat Európa szerte.

A DH Group mint brandnév megújítását követően a Duna House Holding Nyrt. hivatalos cégnévváltozására a november végi közgyűlésen, határozat formájában kerülhet majd sor.