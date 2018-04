Regionális elismerést kapott a WING elnök-vezérigazgatója

A WING elnök-vezérigazgatója, Noah Steinberg nyerte az „Év vezetője” díjat a CiJ Hall of Fame – Best of the Best Europe regionális ingatlanversenyen.

Az „Év vezetője” (Leadership of The Year 2018) elismerésben részesült Noah Steinberg, a WING elnök-vezérigazgatója az április 5-én Prágában megtartott CiJ HOF – Best of the Best Europe díjátadón. Az elismeréssel a vállalat sikeres működtetésében végzett tevékenységét és a magyar ingatlanpiacon vállalt szerepét díjazták a régiós szakmai versenyen. Az idén harmadik alkalommal megrendezett ingatlanpiaci szakmai megmérettetésen a régió országainak legjobbjait díjazták különböző kategóriákban. A CiJ Hall of Fame – Best of the Best Europe díjátadón hazánk mellett Csehország, Lengyelország, Románia, Szerbia és Szlovákia képviselte magát, a Marriott Hotelben megrendezett eseményen több mint 250 ingatlanpiaci szakember vett részt.

„A WING-nél végzett munkám során törekszem arra, hogy az eredményesség mellett a szakmaiságot, a megbízhatóságot és a tisztességet képviseljem. A most átvett CIJ díjak annak elismerései, hogy ez a törekvés az ingatlanpiac számára, mind a WING teljesítményén keresztül, mind az én és kollégáim munkája révén értéket képvisel. Nagy megtiszteltetés számomra a szakma megbecsülése – mondta Noah Steinberg, a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója. „Az elmúlt években vállalatunk megerősítette pozícióját, mint Magyarország vezető ingatlanvállalkozása. Tevékenységünk során mindig arra törekszünk, hogy a lehető legjobb megoldásokat kínáljuk ügyfeleinknek, hogy olyan ingatlanokat alkossunk, ami nem csak a jelen, hanem a jövő igényeinek is megfelel.”

1990-ben érkezett Magyarországra. A WING elnök-vezérigazgatói pozícióját a cég 1999-es alapítása óta tölti be. A vállalat teljes fejlesztési és befektetési tevékenyégét irányítja, amelyek lefedik az ingatlanpiac minden szegmensét – iroda-, ipari, kereskedelmi, szálloda és lakóprojekteket -, továbbá az ingatlanszolgáltatási leányvállalati portfoliót is felügyeli. Amerikai állampolgár. A Princeton Egyetemen (Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University (BA)) és a Bécsi Diplomácia Akadémián végzett (MA). Beszél angolul, magyarul, franciául, németül és spanyolul. A WING-nél betöltött pozíciója mellett, az RICS Magyarország elnöke.