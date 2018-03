Az Eston végezheti a Graphisoft Park értékbecslését

A közelmúltban egy speciális megbízással, a Graphisoft Park SZIT értékelésével is bővült az ESTON megbízásainak köre. A szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT) egy különleges vállalkozási forma, amely a 2011. évi CII. törvény kihirdetésével került a magyar szabályozásba. Az adózási szempontból jelentős előnyökkel járó SZIT a REIT (Real Estate Investment Trust) leképezése, amely az Egyesült Államokból indult a hatvanas években és mára már Európában is elterjedt. Magyarországon még ritka ez a vállalkozási forma.

Az irodaparkról már a kezdetekkor elismeréssel nyilatkoztak, ugyanis felépítésével egy régi gyárkomplexum területe hasznosult, megmentve azt a szellemvárossá válástól. Az Óbudai Gázgyár összterületéből közel 18 hektárt foglal el a Graphisoft Park, mely az 1998 óta folyó ingatlanfejlesztések eredményeképpen 14 különböző méretű irodaházat foglal magába. Az irodakomplexum bérlői között számos információtechnológiai cég található, mint pl. a névadó Graphisoft, a Microsoft vagy az SAP Hungary Kft. Mindemellett olyan neves technológiai és gyógyszeripari cégek irodái és laboratóriumai is működnek a Park területén, mint pl. a Servier Kutatóintézet Zrt., vagy a ThalesNano Nanotechnológiai Kutató-Fejlesztő Zrt.

Oktatási célú fejlesztés is kiemelt szerepet kap a Graphisoft Park életében. A 2009-ben alapított Aquincumi Technológiai Intézet (AIT-Budapest) a világ legjobb egyetemeiről egy-egy szemeszterre érkező diákok számára tervezi kurzusait, amely mindemellett a Graphisoft Parkban működő vállalatok kutatói számára is kivételes továbbképzési lehetőséget nyújt. A másik intézmény az 1991-ben alapított IBS (International Business School) Nemzetközi Üzleti Főiskola, mely egy regionálisan elismert, többszörösen akkreditált és számos országban is működő felsőoktatási intézmény azon hallgatók részére, akik az üzlet és a menedzsment iránt érdeklődnek. Küldetése egy gazdaságilag és kulturálisan is meghatározó angol nyelvű üzleti és menedzsment-alapú oktatás biztosítása.

A fejlődés nem áll meg. Jelenleg egy négy blokkból álló, összesen 12.500 négyzetméteres irodaterület és egy 450 férőhelyes mélygarázs építése folyik a Parkban. A bővítés eredményeként hamarosan már összesen 73 ezer négyzetméter iroda, labor és oktatási terület áll majd rendelkezésre, melyre szükség is van a jelenlegi közel teljes kihasználtság mellett.

Az ESTON már korábban is végzett műszaki szakértői feladatokat a Graphisoft Park számára.