GDPR mindenhol: vajon jogosan vesznek fel kamerára a plázákban?

Az ingatlanszektor szereplőit is nagyban érinti a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet), vagyis az új, egységes EU-s adatvédelmi szabályozás hatálybalépése. Bár számos cikk született már a témában, a vállalatok gyakran még most sincsenek tisztában azzal, hogy milyen teendőik vannak az új szabályozás kapcsán és mire kell odafigyelniük a büntetések elkerülése érdekében. Sokan nem is gondolnak bele, hogy a bérlők nyilvántartása, beléptetőrendszerek üzemeltetése, vagy a kamerarendszerek működtetése milyen adatvédelmi kérdéseket vet fel, és az új adatvédelmi szabályoknak miként lehet megfelelni. A témában dr. Balogh Tamást, a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda munkatársát kérdeztük, hogy mire kell különösen figyelni a GDPR szabályozás kapcsán az ingatlanpiaci szereplők részéről.