Tarthatatlanok az árak a legújabb budai ingatlanban

Március elején nyitotta meg kapuit a legújabb budai boutique hotel, a Clark Hotel, az egykori Budai Takarékpénztár helyén. Ezzel egy "városi tájseb" gyógyult be az ország legfrekventáltabb turisztikai gócpontján, a Vár alatt, a Budavári Sikló alsó állomása, a Lánchíd budai hídfője, az Alagút keleti bejárata mellett. Stílusról, ízlésről lehet és kell is vitatkozni, de nem mindig érdemes. Scheer Sándor vezetett minket körbe az épületen és mesélte el a fejlesztés történetét. Scheer két oldalról volt érdekelt a projektben, egyrészt, mint a kivitelezést végző Market vezérigazgatója, másfelől mint magánember, a projekt beruházója. Lehettek nehéz pillanatai az utolsó hónapokban, amikor már közeledett az átadás.