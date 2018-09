Szuperbiztonságos lakáshitelek robbantak be Magyarországra – ezek most a legjobbak

Mélypontközeli kamattal és rekordalacsony kamatfelárral csábítják a hazai bankok a hosszú távon is változatlan törlesztőrészletet kereső lakáshitel-felvevőket. Végre sikerült áttörést elérnie az MNB-nek a bankoknál, így nem csoda, hogy nyolcból heten most már ilyen hitelt vesznek fel, és egyre többen keresik a fogyasztóbarát minősítést is. Megnéztük, milyen piaci folyamatok és banki ajánlatok állnak a fix kamatozású lakáshitelek hallatlan népszerűsége mögött. Számításainkhoz a Pénzcentrum kalkulátorát használtuk. Kalkuláld ki a saját hiteledet Te is a Pénzcentrum kalkulátorával!