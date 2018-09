Örömhír a magyar cégeknek: újraindul a Növekedési Hitelprogram

Tavaly március végével kivezette az MNB a Növekedési Hitelprogramot, 2019. január 1-jétől azonban ismét alacsony, ráadásul fix kamatozású hitelhez juthatnak a hazai kis- és középvállalkozások az MNB refinanszírozása révén, NHP fix néven. Ezúttal nem a hitelezés fellendítése, hanem a fix kamatozású hitelek arányának a növelése lesz a cél, ennyiben a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelekhez hasonlíthatjuk az új konstrukciót. Röviden bemutatjuk a termék várható paramétereit, amelyet ma más monetáris politikai lépésekkel együtt jelentett be a jegybank. Ez is téma lesz Business and Finance 2018 konferenciánkon, amelyen a CFO of the year díjat is átadjuk, ne maradjon le!ÁTTEKINTÉS|RÉSZLETES PROGRAM|ÁRAKJELENTKEZÉS