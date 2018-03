Itt az új svájci frank? Néhány lakáshitelest már megcsapott a szele

Másodszor is bele lehet lépni ugyanabba a folyóba? A kamatemelkedés hozza el az új “devizahiteles” válságot? – teszik fel egyre többen a kérdést. Az amerikai jegybank legújabb, tegnapelőtt bejelentett kamatemelésével megerősítést nyert a nemzetközi kamatkörnyezet emelkedő iránya. Bár nem látni még, mikor gyűrűzik be látványosan a hozamemelkedés Magyarországra, év elején már kaptak belőle ízelítőt egyes lakáshitelesek. Csakhogy egy felmérés szerint nagyon sokan nincsenek felkészülve a törlesztőrészlet emelkedésére. Erről is beszélgetni fogunk a hazai lakossági hitelpiac vezetőivel Hitelezés 2018 konferenciánkon. Ne maradjon le, jelentkezzen most a konferenciára!ÁTTEKINTÉS|RÉSZLETES PROGRAM|ÁRAKJELENTKEZÉS