Fergeteges számok jelentek meg: mindenkit lepipáltak a magyar bankok

A régióban nálunk nőtt tavaly a legjobban (10%-kal) a bankok vállalati hitelállománya, köszönhetően többek között annak is, hogy az érintett bankok 250%-ban teljesítették a Piaci Hitelprogramban tett kkv-hitelezési vállalásaikat – közölte ma az MNB. A lakáshitelek kamatfelára továbbra is magas régiós összevetésben, a hitelkereslet visszaesésének pedig nem látszódnak a jelei. A 2017-es hitelszámokkal részletesen egy hónappal ezelőtt mi is foglalkoztunk: 2018.02.02 05:50 Tíz éve nem látott roham a magyar bankoknál